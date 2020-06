Nantes : le corps d'une femme en partie dévoré par un chien découvert dans un appartement

Parce qu'il n'avait pas de nouvelles de sa voisine depuis un certain temps, un habitant du quartier du Breil à Nantes a donné l'alerte ce samedi. En début d'après-midi, les sapeurs-pompiers ont fracturé la porte de l'appartement. Ils ont découvert le corps d'une femme d'une cinquantaine d'années, en état de décomposition avancée, et partiellement déchiqueté par son chien.

quartier du Breil à Nantes - Google

La mort remonterait à plusieurs jours. L'enquête et l'examen du corps devraient permettre de dater le jour du décès, et d'en déterminer les causes. A première vue, la victime vivait seule et n'avait pas de famille connue.

Une découverte similaire à Donges

Il y a moins d'une semaine, le corps d'un quadragénaire avait été retrouvé à son domicile à Donges. La victime était en partie défigurée par son chien.