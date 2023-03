Nantes : le corps repêché dans la Loire est bien celui de Yuri Diagne

Lundi matin, les pompiers sont appelés pour un corps flottant dans la Loire, au niveau du pont de Pirmil, à Nantes (Loire-Atlantique). Ce jeudi, on apprend par les proches de Yuri Diagne et par le parquet de Nantes qu'il s'agit bien de lui. Le garçon, 20 ans, était porté disparu depuis la nuit du 12 au 13 février et une soirée passée à la discothèque le CO2, dans le quartier du Bas-Chantenay.

Rien de suspect, des analyses complémentaires demandées

"L'autopsie ne révèle rien de suspect, mais elle ne permet pas de déterminer la cause de la mort", précise ce jeudi soir, le procureur de la République de Nantes. Renaud Gaudeul indique que des analyses complémentaires ont donc été demandées.

La géolocalisation du téléphone de Yuri avait mené ses proches à côté de la discothèque, là où se trouve une cale de mise à l'eau (la cale Crucy). Sa montre avait également été retrouvée, puis sa doudoune. Depuis, ils n'avaient eu de cesse de multiplier les appels à témoin via les réseaux sociaux, mais aussi en distribuant des tracts ou en apposant des affichettes à différents endroits de la ville.