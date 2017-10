Nantes : le drapeau anti Trump , installé au Lieu Unique, victime d'une attaque au drone

Le drapeau "He Will Not Divide Us", oeuvre signée Labeouf, Rönkkö et Turner en réaction à l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis, est la cible de menaces depuis qu'il flotte au-dessus du Lieu Unique à Nantes. Dans la nuit de mardi à mercredi, un drone a même tenté d'y mettre le feu !

Le Lieu Unique, scène nationale installée dans l'ancienne biscuiterie LU à Nantes, annonce avoir déposé plainte ce mercredi. Dans la nuit de mardi à mercredi, un drone, muni d'un objet enflammé, a en effet survolé le bâtiment et s'est approché du drapeau des artistes américains Labeouf, Rönkkö et Turner, pour tenter d'y mettre le feu. Sans succès, comme le montre la vidéo ci-dessous.

L'oeuvre sera maintenue !" (le Lieu Unique)

"On s'y attendait un peu, en fait. Comme le drapeau est inaccessible [à pied], c'était quand même un moyen d'y aller. Mais c'est très risqué quant à la peine encourue pour les personnes qui font ça, puisque on est en zone urbaine contrôlée proche de l'aéroport, en pleine nuit", réagit-on au Lieu Unique.

Malgré les menaces quasi quotidiennes depuis le 16 octobre et l'installation de ce "drapeau de l'unité", créé aux Etats-Unis en réaction à la victoire de Donald Trump en 2016, le directeur du Lieu Unique affirme que cette oeuvre "sera maintenue". Une tentative d'intrusion dans le bâtiment a notamment déjà eu lieu, et le Lieu Unique a reçu de nombreux messages de menaces et d'intimidations, dans le cadre d'une campagne menée par des milieux d'extrême-droite. Les défenseurs de cette "oeuvre d'art politique", eux, apportent leur soutien avec le hashtag #HWNDU.

LE LIEU UNIQUE A ADOPTÉ https://t.co/CJOAp6strH, ŒUVRE PERMANENTE DE LABEOUF, RÖNKKÖ & TURNER ! pic.twitter.com/LRhRGFRVq0 — le lieu unique (@lelieuunique) October 16, 2017

A chaque fois que ce drapeau a été installé depuis janvier 2017, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, il a subi des attaques et des actes de vandalisme. Les suprématistes blancs se sont notamment déchaînés jusqu’à réussir à le faire retirer du musée de New York. A Nantes, la surveillance du Lieu Unique est renforcée et les équipes veillent à la protection de la caméra, qui retransmet 24 heures sur 24 en streaming les images du drapeau. L’endroit où elle a été installée est d’ailleurs gardé secret. Et ce site permet de découvrir le drapeau, filmé en permanence.