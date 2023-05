Nantes : le jeune homme propose de la drogue à des policiers

Peu avant 20h, ce lundi 15 mai, des policiers en civil effectuent une patrouille quartier du Clos-Toreau, à Nantes. "C'est l'une des nombreuses actions que nos policiers en civil, spécialisés dans les trafics de drogue, mènent au quotidien dans différents quartiers de l'agglo : Bellevue, Malakoff, Quartiers-Nord, Orvault, Saint-Herblain...", précise une source policière.

Sauf que là, alors que les policiers en civil approchent d'un immeuble, un jeune homme propose à l'un d'eux de la drogue. "Ce n'est pas inédit, on a déjà vu ça l'an passé, mais ce n'est pas régulier non plus", confie cette même source. Le policier sort alors immédiatement de sa poche son brassard professionnel et signifie au garçon de 17 ans qu'il l'interpelle. Cela s'est passé dans le calme.

Sur lui, les policiers trouvent 31 grammes de cannabis et 6 grammes de cocaïne. Il a été conduit au commissariat.