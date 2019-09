Nantes : le jeune qui faisait des rodéos était aussi médiateur de quartier

D'après la police, il serait l'auteur de six rodéos quartier Bellevue à Nantes au mois de mai et d'août 2019. Un homme de 21 ans, qui est aussi médiateur de quartier pour une association a été placé en garde à vue.

Le lieu des rodéos, place Mendès France dans le quartier Bellevue à cheval sur Nantes et Saint-Herblain (capture écran google map).

Nantes, France

Bruyant et dangereux, les rodéos urbains à moto, à scooter ou à quad empoisonnent la vie des habitants de certains quartiers nantais. Le jeune homme de 21 ans placé en garde à vue ce lundi par la police nantaise se voit reprocher cinq rodéos au mois de mai, et un autre fin août. A chaque fois au même endroit, quartier Bellevue place Mendès France. Il aurait circulé sans casque, sur les trottoirs et à contre-sens.

Toujours selon la police, ce jeune homme serait médiateur de quartier dans une association.