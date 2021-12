Nantes : le monde de la justice se mobilise pour réclamer plus de moyens

Des magistrats, des greffiers, des avocats sont mobilisés partout en France mercredi 15 décembre pour demander des moyens pour la justice, trois semaines après une tribune criant souffrance au travail et perte de sens. Des rassemblements sont annoncés devant le tribunal de la Roche-sur-Yon et celui de Nantes.

"On dénonce une justice qui fonctionne en mode dégradé depuis déjà très longtemps, en raison d'un manque de moyens partout en France, et c'est particulièrement significatif à Nantes", explique Me Aurélie Rolland, avocate au barreau de Nantes et membre du Syndicat des avocats de France. "Les gens attendent un temps absolument considérable [pour que la justice soit rendue] et les personnels travaillent sous un niveau de pression toujours plus important qui crée de la souffrance au travail."

Une situation particulièrement dramatique à Nantes - Me Aurélie Rolland, avocate

Déjà, au mois de juin dernier, on se souvient notamment de l'image de robes noires, allongées à même le sol de la salle des pas perdus du palais de justice de Nantes. Magistrats, greffiers et avocats profitaient de la tenue du procès du meurtrier de la famille Troadec, suivi par de très nombreux journalistes, pour alerter sur les tensions dans le monde de la justice.

Une justice nantaise "plus crédible ni audible"

Trois mois plus tard, fin septembre, lors de l'audience marquant son installation, le nouveau procureur de Nantes, Renaud Gaudeul, a parlé d'une justice nantaise "plus crédible, ni audible" en évoquant notamment des délais qui s'allongent pour qu'une affaire arrive à la barre.

Début décembre, les magistrats, réunis en assemblée générale, ont voté une motion pour qu'il n'y ait plus d'audience qui se tienne au-delà de 21 heures. Elle doit être validée en assemblée plénière début 2022. "Aujourd'hui on ne fait plus une justice de qualité, on fait une justice de chiffres", dénonce Aurélien Parès, représentant CFDT au sein du greffe du palais de justice de Nantes.

La justice est en ruine - Aurélien Parès, greffier

Selon le syndicat de la magistrature, classé à gauche, alors que la moyenne européenne est de 17.7 juges pour 100.000 habitants, elle est de 10.9 en France et de 4.97 à Nantes. Autre exemple avec les procureurs : 11.2 pour 100.000 habitants à l'échelle européenne; 3.02 au plan national et seulement 2.43 à Nantes.

Une vingtaine de greffiers manquants

Enfin, sur les 230 greffiers en théorie, il en manquerait une vingtaine selon les syndicats. Sans compter les arrêts maladie de longue durée, "des burn-outs ou des maladies aux lourdes conséquences", précise le syndicaliste Aurélien Parès."Les agents sont fatigués, exténués, en train de remplacer les collègues et trouver des solutions pour faire tourner la boutique, sans que personne ne les valorise."

Et alors que les personnels sont surchargés, les dossiers s'amoncellent. A Nantes, le nombre de dossiers d'instruction clôturés toujours dans l'attente d'une date d'audience est autour de 230. C'est quasiment le double par rapport au premier confinement.

Promis cet été, un grand audit sur la situation nantaise doit démarrer au début de l'an prochain. Un audit utile, "s'il permet de valoriser de manière réelle et en profondeur les besoins de la juridiction nantaise", estime Me Aurélie Rolland, espérant "que ce ne soit pas qu'une opération de communication".