Coronavirus : le Parc des expositions de Nantes pressenti pour accueillir un "vaccinodrome"

Au lendemain de l'annonce du ministre de la Santé de l'ouverture de vaccinodromes dans tous les départements français, l'ARS des Pays de la Loire confirme ce lundi que le Parc des expositions de la Beaujoire sera certainement l'un de ces méga centres. "Nous sommes déjà en cours de réflexion sur la mise en place de grands centres de vaccination" explique Benoit James, Directeur Covid à l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. "A Nantes, ce sera plutôt le Parc des expositions" dit Benoit James.

Les livraisons de vaccins bientôt doublées

La réflexion est menée avec les préfectures et les élus locaux. "Les choses ont bien avancé en Loire-Atlantique, en Sarthe et dans le Maine-et-Loire. Les lieux sont quasiment trouvés", souligne l'ARS. "Ils seront ouverts dès que possible."

"Il y a trois choses à avoir en tête pour mettre en place ces vaccinodromes, le lieu, le personnel soignant et administratif et les livraisons de doses sachant qu'à partir de début avril, nous allons avoir quasiment un doublement des livraisons de doses dans la région notamment du vaccin Pfizer", explique l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire.