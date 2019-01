Nantes : le pont de Cheviré fermé aux poids-lourds à cause de la tempête Gabriel

Nantes, France

La tempête Gabriel frappe la Loire-Atlantique. À Nantes, à cause du vent, la préfecture a décidé de fermer le pont de Cheviré aux poids-lourds ce mardi à partir de 17 heures ainsi qu'aux véhicules de plus de deux mètres et aux deux roues. En fonction de la vitesse des rafales, le pont pourrait également être fermé à tous les autres véhicules à partir de 18 h.

[ALERTE METEO] ⚠️Fermeture du pont de Cheviré aux poids lourds, aux véhicules de + de 2 m. et aux 2 roues à partir de 17h. Le pont pourrait être fermé à la circulation à partir de 18h en fonction de l'évolution de la situation. Prenez vos précautions #VigilanceOrange#nantespic.twitter.com/4TkXMdCJq1 — Préfet des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique (@Prefet44) January 29, 2019

Le Département de Loire-Atlantique se prépare lui à fermer la voie centrale de circulation du pont de Saint Nazaire. La Loire-Atlantique fait parti des 9 départements placés en vigilance orange au vent violent.