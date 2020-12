Didier Martin, le préfet de Loire-Atlantique va interdire le transport et l'utilisation des mortiers d'artifice pendant ces fêtes.

Nantes : le préfet va interdire le transport et l'utilisation des mortiers d'artifice

Alors que plusieurs quartiers de Nantes sont régulièrement le théâtre de tirs de mortier d'artifice, le préfet de Loire-atlantique annonce qu'il va prendre un arrêté pour interdire leur transport et leur utilisation pour la période des fêtes de fin d'année.

Des renforts de police "comme les années précédentes"

Des déflagrations retentissent depuis plusieurs jours voire semaines en journée ou même la nuit dans différents quartiers de Nantes. Des habitants du quartier Malakoff racontent leur ras-le-bol et leur peur. "C'est inacceptable et dangereux" dit Didier Martin, le prefet de Loire-Atlantique qui rappelle que dans ce quartier un policier a été légèrement brûlé la semaine dernière par un tir de mortier qui explosé à quelques centimètres de sa jambe. "Ces mortiers peuvent se transformer en arme par destination" explique le prefet. Pour ces fêtes de fin d'année et notamment pour le réveillon du 31 décembre, Didier Martin annonce qu'il y aura des renforts de police "comme les années précédentes".