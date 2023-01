Nantes : le procureur se félicite de la libération de la parole face aux violences conjugales

Le procureur de la République de Nantes Renaud Gaudeul était l'invité de France Bleu Loire Océan ce lundi matin pour évoquer la création depuis le 2 janvier d'un "pôle famille" au sein du tribunal de Nantes. Cinq magistrats sont détachés à plein temps sur les affaires de violences intra-familiales, et notamment les violences conjugales. Elles sont en pleine explosion sur la zone qui est du ressort du tribunal de Nantes : + 14% en un an, avec plus de 1.600 victimes recensées.

"J'ai parlé de "formidable hausse" car cette augmentation reflète plus une augmentation des faits dont on a connaissance, qu'une augmentation des agressions. En clair, c'est la parole qui se libère, les victimes vont d'avantage porter plainte et c'est heureux", se félicite Renaud Gaudeul.

Et dans ce cas-là "deux réponses sont apportées, d'une part réprimer, sanctionner l'auteur, et d'autre part protéger les victimes. Et sur ce point nous progressons ! Une soixantaine de téléphones "grand danger" ont été distribués en 2022, c'est deux fois plus que l'an dernier et quatre fois plus qu'il y a deux ans", précise encore le responsable du Parquet à Nantes.

Par ailleurs, un autre dispositif est également déployé en plus grand nombre : "Il s'agit des bracelets anti-rapprochement qui signalent aux services d'enquête quand le conjoint violent s'approche de sa victime. Nantes est dans le top 3 en France pour ce qui est du nombre de bracelets déployés".

236 affaires bouclées mais dont le procès n'est pas programmé faute de temps

Sur la question des moyens, le procureur de la République cite un audit réalisé en 2022 par l'inspection générale de la justice à Nantes ."Il en ressort qu'il y a 1.500 heures d'audiences qui ne peuvent pas être programmées faute de temps", ce qui représente 236 enquêtes dont l'instruction est terminée et dont les procès n'ont pas encore été planifiés.

Réagissant au plan d'action présenté début janvier par le ministre de la justice Éric Dupond-Moretti qui prévoit d'ici cinq ans l'embauche de 1.500 magistrats et 1.500 greffiers à l'échelle du pays, Renaud Gaudeul estime qu'il faudrait "en France, et donc à Nantes, trois fois plus de magistrats qu'il y en a actuellement si on se base sur la moyenne européenne du nombre de magistrats par rapport à la population".