Le récit glaçant de la femme violée sur l'île de Nantes

Le procureur de la République de Nantes a détaillé ce lundi l'agression et le viol dont a été victime une femme de 40 ans au cours du week-end sur l'île de Nantes. Les deux auteurs présumés ont 17 et 27 ans.

Deux hommes de 27 ans et 17 ans se trouvaient lundi après-midi dans le bureau d'un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nantes en vue de leur mise en examen. Ils devraient être poursuivis pour l'agression et le viol d'une femme de 40 ans commis samedi vers 6 heures du matin sur l'île de Nantes à proximité des nefs des Machines. Ce lundi après-midi, le procureur de la République a tenu une conférence de presse pour détailler les circonstances de cette violente agression.

Renaud Gaudel a expliqué que la victime se rendait chez une amie quand elle a croisé ses agresseurs. Elle leur a demandé s'ils avaient un briquet, ce à quoi les deux hommes ont répondu non avant de se jeter sur elle. Elle pense qu'ils veulent lui voler son portable mais les agresseurs lui arrachent ses vêtements. Aux enquêteurs la quadragénaire raconte qu'à ce moment là les deux hommes commencent à la violer mais elle se débat.

Elle s'enfuit, ils la rattrapent

La victime parvient à s'enfuir mais ses agresseurs, deux ressortissants soudanais en situation régulière, la rattrapent et l'agressent de nouveau sexuellement. Devant les policiers, les deux hommes ont nié les faits, le plus jeune conteste toute participation, il explique avoir voulu empêcher son comparse de passer à l'acte mais les images de la vidéosurveillance les accablent. Les agresseurs ont été interpellés dans la foulée grâce à des témoins qui ont assisté à la scène et alerté les policiers.

Dans cette affaire, un troisième homme, également Soudanais et inconnu des services de la police et de la justice, a été arrêté. Il était jugé ce lundi après-midi en comparution immédiate. Il a été mis hors de cause pour les faits de viol mais était poursuivi pour avoir frappé un agent lors de l'intervention des policiers. Il a écopé de 4 mois de prison.