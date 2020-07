Deux hommes de 19 et 20 ans ont été interpellés, ce lundi après-midi, dans le centre-ville de Nantes. L'un d'eux est soupçonné d'avoir frappé un vigile à la tête avec un cendrier. L'agent avait rappelé aux deux jeunes hommes que le port du masque était obligatoire pour entrer dans le magasin .

Nantes : le vigile du magasin demande à un client de porter un masque, il refuse et le frappe

La scène s'est déroulée en plein centre-ville de Nantes, rue du Calvaire, au beau milieu de l'après-midi, ce lundi. Deux jeunes hommes de 19 et 20 ans se dirigeaient vers l'entrée d'un magasin de vêtements, non munis d'un masque de protection. Lorsque le vigile, posté devant les portes de la boutique, leur a expliqué qu'il ne leur était pas possible d'entrer dans la boutique sans cette protection, l'un des deux clients a saisi un cendrier pour frapper l'agent de sécurité à la tête.

à lire aussi Nantes : il monte dans un TGV sans billet et crache sur des agents de la police ferroviaire

Une enquête pour "violences volontaires en réunion avec arme par destination"

Sous la violence du coup, le crâne du vigile s'est mis à saigner. Les deux suspects ont été interpellés dans la foulée, 200 mètres plus loin, par des policiers de la Compagnie Départementale d'Intervention. Les deux jeunes majeurs sont désormais en garde à vue. En parallèle, une enquête vient d'être ouverte pour "violences volontaires en réunion avec arme par destination".