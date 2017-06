Nantes : le voleur se retrouve avec le bras coincé dans la portière de la voiture qu'il veut ouvrir

À Nantes, un voleur s'est retrouvé avec le bras coincé dans la portière de la voiture qu'il voulait ouvrir. Pour l'aider à se dégager, il a été obligé d'appeler... la police !

N'est pas Arsène Lupin qui veut ! Dans ce cas précis, c'est même tout le contraire ! Notre homme ferait mieux de mettre fin tout de suite à sa carrière de voleur.

Le bras coincé jusqu'au coude dans la portière

Ce jeune homme de 27 ans veut voler ce qu'il y a à l'intérieur d'une voiture, dans la nuit de dimanche à lundi à Nantes, rue Paul Pélisson, quartier Madeleine. Il plie la portière pour pouvoir atteindre le loquet de la poignée, il glisse son bras dans l'ouverture et... il se retrouve coincé ! jusqu'au coude ! Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle la police pour qu'elle vienne l'aider à se dégager.

Il démonte aussi la chasse-d'eau de sa cellule

La patrouille arrive à décoincer son bras, elle l'emmène au commissariat. Il est un peu soul, presque 0,9 grammes d'alcool dans le sang. Et de voleur, il se transforme en... bricoleur. Il démonte la chasse d'eau de sa cellule pour abîmer le mécanisme à l'intérieur. Et au moment de répondre aux questions des policiers, il assure qu'il n'a plus aucun souvenir de la soirée. Il sera jugé au mois de décembre.

Dans la série "voleur pas très doué", un cambrioleur s'était retrouvé coincé dans la vitrine du magasin de vêtements dans lequel il voulait entrer en mars dernier près de Pau.