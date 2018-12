Nantes : Léa Petitgas est portée disparue depuis un an

Par Pascale Boucherie, France Bleu Loire Océan

Cela fait un an que Léa Petitgas a disparu. Le 13 décembre 2017, cette Nantaise de 20 ans n'a plus répondu au téléphone et n'a plus réapparu à son domicile du quartier Canclaux où elle vivait seule avec ses deux chats. Un an après, l'enquête de police est au point mort. Son père espère toujours.