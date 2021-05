Nantes : les élèves de l'école La Chauvinière mis à l'abri après une fuite de gaz

Les sapeurs-pompiers sont intervenus mardi 4 mai vers 10 heures pour une fuite de gaz après l'arrachement d'une conduite pendant des travaux. Ça s'est passé au 45 boulevard de La Chauvinière. L'intervention de GRDF a nécessité la mise à l'abri de près de 250 personnes qui se trouvaient dans le périmètre de sécurité.

13 sapeurs-pompiers engagés

Lest élèves et personnels de l'école La Chauvinière, qui se trouve juste à côté de l'endroit où la fuite a eu lieu, ont été mis à l'abri le temps de l'intervention, tout comme des habitants d'un immeuble voisin. Ça représente au total 200 enfants et 30 adultes. Les pompiers, la Police nationale et GRDF étaient sur place. C'est le gaz de ville, sur le réseau moyenne pression, qui a été touché.