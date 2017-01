Nantes : les magistrats menacent de boycotter l'audience solennelle de début d'année au tribunal

Les magistrats du tribunal de Nantes sont à bout. Et pour le dire, ils menacent de boycotter l'audience solennelle du début d'année, ce jeudi matin. Sur les 49 postes de magistrats attribués à Nantes, 7 ne sont actuellement pas occupés à cause des départs, des maladies et des temps partiels.

Par rapport à Rennes, les procureurs sont moins nombreux alors qu'ils ont 30% d'affaires en plus !

"Nous sommes à bout", dit Philippe Desloges, le représentant de l'USM, l'union syndicale des magistrats. Surtout que, même si tous les 49 magistrats étaient là, ils ne seraient déjà pas assez nombreux au tribunal de Nantes pour traiter tous les dossiers en temps et en heure. "Il faut savoir que, par rapport à Rennes, les procureurs sont moins nombreux alors qu'ils ont 30% d'affaires en plus !"

Des délais qui s'allongent et des décisions à prendre de plus en plus vite

Et en plus donc, il manque des magistrats. Les juges sont obligés de se remplacer les uns les autres alors qu'ils croulent déjà sous le travail comme, par exemple, ceux aux affaires familiales : "si vous voulez modifier juste le droit de visite, un samedi sur deux, pour votre enfant, il vous faut déjà attendre 15 mois", tellement les juges ont de travail avec leurs propres dossiers, poursuit Philippe Desloges. "Comment voulez-vous demander aux juges aux affaires familiales de faire plus, de palier les absences de postes, alors qu'il a déjà cette situation à gérer ?". Pour le magistrat, il ne peut le faite qu'au détriment de sa qualité de vie au travail et de son travail lui-même. "La conséquence, ce sont des délais à rallonge qui ne cessent de s’accroître et c'est une qualité moindre des décisions puisqu'il faut aller toujours plus vite et aussi un risque potentiel d'erreurs".

Le risque, c'est aussi qu'un magistrat craque, submergé par le travail, ce qui ne ferait qu'aggraver le problème des postes vacants.

