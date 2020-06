Nantes : les marches des fiertés une nouvelle fois dégradées

Elles ont déjà subi plusieurs dégradations, et à chaque fois les services de la Ville de Nantes remettent de la peinture. Les marches de la fierté, situées place du Cirque, à Nantes, ont une nouvelle fois été découvertes vandalisées ce jeudi. La Ville va porter plainte.

Le symbole de la lutte LGBT une nouvelle fois dégradées à Nantes. Ces marches peintes avec les couleurs de l'arc en ciel, rue Beaurepaire, à côté de la place du Cirque, à Nantes, ont été découvertes vandalisées ce jeudi. Ce n'est pas la première fois. En décembre dernier déjà, elles avaient été dégradées, comme en septembre 2018. Et une nouvelle fois, la Ville de Nantes va porter plainte.

Pas de vidéoprotection

Les marches des fiertés une nouvelle fois dégradées à Nantes © Radio France - Florian Cazzola

Le maire de la ville, Johanna Rolland, dit sa "condamnation la plus ferme. Rien ne justifie, jamais, une atteinte de ce type. La Ville va porter plainte. Sur ce sujet, il faut être aussi clair qu'intransigeant". Pour autant, l'édile de Nantes n'envisage pas d'y installer une vidéoprotection. "Pour l'instant, on regarde quelle peinture pourrait permettre de résister encore plus dans le temps." Ce qui compte, "c'est que ce symbole qui a été approprié par les Nantais puisse perdurer", conclut le maire.