Nantes : les policiers démantèlent un impressionnant trafic de voitures volées et revendues à l'étranger

Ils ont scruté pendant des mois les auteurs présumés de ce trafic de voitures haut de gamme. Depuis le mois de février, un réseau de 5 Nantais intéresse les enquêteurs du groupe automobile de l'unité d'atteinte aux biens la Sûreté départementale de Nantes. 4 hommes sont désormais mis en examen et placés sous contrôle judiciaire, un dernier est toujours recherché.

Utilitaires et grosses cylindrées

C'est par hasard que les enquêteurs découvrent ce gros trafic. Et c'est en premier lieu grâce aux agents de la brigade anticriminalité (BAC), en février dernier, quartier Malakoff à Nantes, plusieurs agents en patrouille suivent le conducteur d'une voiture s'apprêtant à changer ses plaques d'immatriculation. Les agents de la BAC ont quelques doutes, ayant repéré depuis plusieurs semaines des SUV semblant neufs, avec des plaques étrangères ou provisoires.

Rapidement, ils interpellent ce conducteur et grâce à cette arrestation trouvent rapidement de nombreuses photographies de véhicules, en particulier des utilitaires ou des grosses cylindrées, de grande valeur, mais aussi des cartes grises. Toutes correspondent à des véhicules immatriculés très récemment. Rapidement, grâce aux efforts de l'unité de surveillance intervention (USI), l'enquête établit que les voitures sont soit volées puis maquillées, soit louées à l'étranger et jamais rendues, puis ensuite réimmatriculées avec des plaques françaises.

Sur la seule année 2020, 30 véhicules détournés sont dénombrés. En bout de chaîne, toujours le même individu. C'est le 8 juin dernier que l'opération des enquêteurs permet d'arrêter 4 personnes et de saisir 27.000 euros en liquide. Le reste de l'argent transite sur des comptes en Algérie.

Des provenances très diverses, une seule destination finale

Italie, Allemagne, Pologne, République Tchèque, et d'autres pays d'Europe de l'Est : la liste des provenances est longue et le système bien rôdé. Ce Nantais, identifié comme le "cerveau" de ce trafic, s'est associé avec 4 complices, nantais eux aussi, auto-entrepreneurs comme lui dans le secteur de la vente de véhicules d'occasion, et détenteurs, comme lui, de numéros de K-bis. Les trois principaux impliqués ont entre 50 et 60 ans et deux derniers complices sont âgés d'une trentaine d'années.

Leur activité leur a permis, pendant au moins plusieurs mois, d'accéder au fichier en ligne qui sert à l'émission des cartes grises. Chacun, via leur société, a pris en charge un aspect de la fraude : l'un produisant des fausses factures, l'autre s'occupant des immatriculations, l'autre encore, de l'expédition. Toutes ces voitures terminent ensuite en Algérie. D'abord, par la route, via ferry, conduites par un chauffeur arrivé à Nantes en avion. Ensuite, crise sanitaire oblige, les voitures ont été envoyées de l'autre côté de la Méditerranée via des containers.

4 des 5 personnes identifiées dans ce trafic sont mises en examen pour vol, faux en écrite, recel en bande organisée de vol ou abus de confiance. Ces hommes, majoritairement âgés de 50 à 60 ans, sont placés sous contrôle judiciaire, tandis qu'une information judiciaire est ouverte.