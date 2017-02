Nantes : les pompiers sauvent un homme de la noyade

Un homme a été repêché dans la Loire mercredi matin à Nantes. Les pompiers l'ont récupéré à hauteur du pont Haudaudine, il a été transporté au CHU.

Les pompiers plongeurs sont intervenus mercredi matin à Nantes pour récupérer un homme qui était emporté par le courant dans la Loire. Il a pu être repêché vers 10h15 et transporté au CHU situé juste à côté. A ce stade on ignore s'il est tombé ou s'il s'est jeté volontairement du pont Audibert ? En tout cas, le fort courant de la marée descendante l'a emporté, il a pu être sauvé quelques centaines de mètres plus loin, à hauteur du pont Haudaudine.