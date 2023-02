Nantes : les vitres d'une association d'interprètes pour migrants caillassées

Plusieurs vitres brisées. Une dizaine d'impacts. Voilà le spectacle désolant trouvé vendredi matin par les salariés de l'association ASAMLA , spécialisée dans l'interprétariat pour les migrants à Nantes. Ses locaux sur la place Anatole France, en face de l'ancienne clinique Sourdille, ont été caillassés dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 février.

ⓘ Publicité

Au moins quatre plaintes en un an

"Si aucune intrusion n’est à déplorer, le préjudice est tout de même lourd, toutes les vitrines menaçant de tomber et devant être en urgence protégées", précise le directeur de l'association, Cédric Gratton.

L'association porte plainte. Il s'agit au minimum du quatrième dépôt de plainte pour des faits similaires en un an. "Mais arrivé à ce niveau-là de dégradations, c'est la première fois", souligne le directeur, dénonçant "ces actes indignes et répétés". "Dans les derniers mois, et également à notre ancienne adresse, nous avons déjà subi d’autres incidents (destruction des serrures) dont certains, dans leurs modalités, portaient la signature de la fachosphère", poursuit-il.

La Ville de Nantes condamne

Dans un communiqué, la Ville de Nantes "condamne avec la plus grande fermeté" les nouvelles dégradations de la façade de l'ASAMLA. "Ce n’est malheureusement pas la première fois que l’ASAMLA est visée, et ce ne sont malheureusement pas les seuls, réagit la maire de Nantes, Johanna Rolland. Soignants, travailleurs sociaux, interprètes, encadrants, réfugiés et demandeurs d’asiles, mais également partenaires et collectivités concernées subissent ainsi ces assauts indignes, lâches et non signés. Ensemble, nous devons faire face : le racisme et la haine n’ont pas leur place à Nantes."

La Ville de Nantes, propriétaire des locaux, annonce par ailleurs qu'elle va porter plainte.

Un climat de tension

Ces dernières dégradations des locaux de l'ASAMLA interviennent à la veille de manifestations à Saint-Brévin concernant l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile . "On est dans une période de tensions sur les questions migratoires, explique Cédric Gratton. On a une nouvelle loi en discussion à l'Assemblée. Et au-delà de ça, on a une situation locale qui joue beaucoup avec une mobilisation des mouvements d'extrême droite sur l'accueil des migrants. On considère qu'on fait partie de ces structures repérées comme aidant les migrants et donc à empêcher, si ce n'est à dégrader, de la part des groupuscules d'extrême droite."

Créée il y a près de 40 ans à Nantes, l'ASAMLA est une structure sollicitée par les institutions publiques pour de l'interprétariat professionnel à destination des migrants. L’association intervient aujourd’hui dans plus de 40 langues et s’appuie sur un réseau d'une centaine d'interprètes. En 2022, l’ASAMLA a réalisé plus de 15.000 heures d’interprétariat concernant plus de 17.000 bénéficiaires.