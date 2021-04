Nantes : malgré la crise, ils ont lancé leur restaurant

Les restaurants ne peuvent plus recevoir de clients depuis près de six mois à cause des mesures restrictives. Dans ce contexte, certains ont tenté le pari d'ouvrir leur restaurant. Exemples à Nantes.

Arthur Lecoq et Simon Panneau n'ont pas froid aux yeux. Mi-décembre, en pleine crise sanitaire, ces deux amis nantais ont décidé d'ouvrir les portes de leur premier restaurant, la Cour du Coin, quartier de l'Éraudière à Nantes. "On a jamais été pessimistes du Covid-19, on avait d'autres problèmes internes à la création de l'entreprise comme le financement, les travaux, se souvient Arthur, le chef. On voulait ouvrir dès que possible quitte à faire de la vente à emporter." Leur restaurant ouvre officiellement le 18 décembre 2020.

On a la tête hors de l'eau mais il ne va pas falloir que cela dure trop longtemps - Simon Panneau, cogérant.

Autour d'eux, leurs proches ne sont pas franchement rassurés. "Il y avait que de la crainte même s'ils ne voulaient pas être trop pessimistes, raconte Arthur. Mais le fait que cela fonctionne bien, ça a libéré beaucoup de gens, pas que nous deux." Environ 50 personnes réservent des repas à emporter, une quantité suffisante pour couvrir leurs charges fixes. "On a la tête hors de l'eau mais il ne va pas falloir que cela dure trop longtemps", glisse Simon.

Un graffeur a créé l'identité visuelle du restaurant. © Radio France - François Ventéjou

La perspective pour les deux amis, c'est la réouverture des terrasses à la mi-mai. La leur permettra d'accueillir 60 couverts dans une ambiance de guinguette. "Cette réouverture serait idéale car notre terrasse est plus grande que notre salle intérieure", note Simon.

Un restaurant italien ouvert depuis quarante jours

Arthur et Simon sont loin d'être les seuls à s'être lancés dans cette aventure. Yannick Even a également fait ce choix. Il a racheté un fonds de commerce 6 rue Copernic près de la place Graslin à Nantes. Son restaurant italien s'appelle La Cucina. "Je n'avais plus le choix, si je voulais racheter le restaurant, il fallait signer, explique Yannick. On survit grâce aux plateformes de vente à emporter et aux habitués de l'ancien restaurant." Comme pour Arthur et Simon, Yannick attend avec impatience de pouvoir accueillir ses premiers clients en terrasse.