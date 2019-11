Nantes : nouvelle fusillade en plein jour à Malakoff

Nantes, France

Nantes est une fois de plus le théâtre d'une fusillade. Quartier Malakoff, à l'angle de la rue de Chypre et du mail de Rufisque. Une rafale d'une dizaine de balles tirée ce vendredi matin vers 7h. Sept d'entre elles ont touché un immeuble de six étages. Il n'y a pas de blessés. C'est un miracle dit un habitant du quartier.

Les témoins parlent d'une scène violente. Avec une balle qui a traversé la fenêtre d'un logement. Une femme explique qu'elle a cru à un feu d'artifice.

Une balle a traversé une fenêtre. © Radio France - Fabrice Hawkins

La police est venue sur place constater les dégâts. A midi elle était repartie selon le reporter de France Bleu Loire Océan sur place.

Depuis le début de l'année Nantes enregistre une soixantaine de fusillades, une vingtaine de blessés et trois morts sur fond de trafic de stupéfiants.

