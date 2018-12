Nantes : nouvelle voiture retournée à proximité du lycée Michelet

Nantes, France

Johan a retrouvé sa voiture sur le flanc ce matin du 5 décembre. "Je suis dégoûté, déjà retourner une voiture, c'est stupide, confesse-t-il, les dents serrées. Mais là, en plus, ils ont bien vu qu'il y avait un A derrière et que c'était une petite voiture". Cet étudiant en école en de prépa-commerce utilise son véhicule tous les matins pour aller à l'université. "Je ne sais pas comment je vais faire maintenant, avoue-t-il. J'habite à Couëron, en bus je vais en avoir pour une heure et demi".

De nouvelles échauffourées boulevard Michelet

Devant le lycée Michelet, une trentaine de jeunes réunis. Il y a eu, autour des restes de plastiques calcinés de la veille, de nouvelles tentatives de brûler des poubelles, mais la police veille. En tout, cinq voitures et trois fourgons ont fait des allers-retours en fonction des attroupements.