Nantes : patrouilles de police renforcées après plusieurs blessés par balle à Bellevue

Nantes, France

"Il en va de la sécurité des habitants" explique la préfecture de Loire-Atlantique au lendemain de la fusillade qui a fait quatre blessés quartier Bellevue (à cheval sur Nantes et Saint-Herblain). "Une opération de sécurisation" et "des patrouilles de policiers renforcées" sont lancées en ce lundi de Pâques. "Dès ce lundi soir et toute la nuit" précise le sous-préfet de permanence, sans pour autant donner de chiffres. Ces opérations concernent le quartier de Bellevue mais aussi celui du Breil et des Dervallières, eux aussi théâtre de récentes fusillades.

Les quatre hommes blessés par balle en pleine rue dans la nuit de samedi à dimanche sont hors de danger. Pas moins de 17 douilles de kalachnikov, pistolet et revolver ont été retrouvées au sol après la fusillade qui a éclaté place Mendès France.