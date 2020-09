"Nantes paye un retard sur la vidéo-surveillance" (Sarah El Hairy, MoDem)

Sarah El Hairy, conseillère municipale à Nantes et secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, estime que Nantes paye aujourd'hui le retard sur les caméras de vidéo-surveillance.

Sarah El Hairy, conseillère municipale à Nantes et secrétaire d'Etat de la jeunesse et de l'engagement

Alors que Nantes et Saint-Herblain, viennent de vivre un week-end marqué par des coups de feu et des coups de couteau, la conseillère municipale MoDem, Sarah El Hairy, également secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, estime ce mardi sur France Bleu Loire Océan que "Nantes paye aujourd'hui le retard pris en matière de vidéo-protection". "Augmenter la vidéo-surveillance, oui, il est nécessaire de le faire" dit l'élue MoDem. "Ça fait à peine quelques années que nous en avons alors que dans certaines villes, ça fait plus de dix ans. Il y a une réalité. Il faut y répondre et surtout ne jamais se mentir" conclue Sarah El Hairy.