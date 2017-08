Nantes : journée blanche ce lundi dans les transports en commun suite aux agressions à répétition

Le personnel de la Tan exercera son droit de retrait ce lundi suite aux agressions dont il a été victime ces derniers jours à Nantes. Du coup, peu ou pas de transports en commun dans la cité des Ducs ce lundi.

Les conducteurs de la Tan ainsi que les agents de contrôle et de prévention en ont ras le bol. Ils dénoncent à nouveau les agressions physiques et verbales dont ils sont victimes dans l’exercice de leur travail. Vendredi soir, c'est un chauffeur de bus qui a reçu des coups de poing à l’arrêt Saint Nicolas. Exaspérés, ils exerceront ce lundi leur droit de retrait. Résultat, pratiquement aucun tramway ne circulera. Idem pour les bus. C'est la quatrième fois depuis 2002 que les conducteurs de la Tan ainsi que les agents de contrôle et de prévention organisent une journée blanche.

Lundi 14 août - Risque d'importantes perturbations sur le réseau. Toutes les infos en cliquant ici : https://t.co/owdvMeROmOpic.twitter.com/L60JD5Qw3l — Réseau Tan officiel (@reseau_tan) August 13, 2017

Les conducteurs de la Tan ainsi que les agents de contrôle et de prévention réclament des moyens humains et matériels afin d'assurer et de renforcer leur sécurité. Ils ont prévu de se rassembler ce mardi en centre ville de Nantes.