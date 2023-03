Nantes : près de trois ans après l'incendie de la cathédrale, le temps du procès

Près de trois ans après l'incendie de la cathédrale de Nantes le 18 juillet 2020, le temps du procès est venu ce mercredi 29 mars. Le tribunal judiciaire de Nantes doit juger toute la journée le seul mis en cause dans ce dossier : un bénévole rwandais du diocèse, âgé aujourd'hui de 42 ans. L'homme a depuis été mis en examen dans une autre affaire : celle de l'assassinat du père Olivier Maire, en août 2021, en Vendée.

Au cœur de ce procès, le rapport d'expertise psychiatrique

Lors de ce procès, il devrait beaucoup être question du rapport psychiatrique rendu en mars 2021, un peu plus de six mois après l'incendie de la cathédrale. Il y est évoqué d'importants traumatismes liés au passé du prévenu : il est originaire du Rwanda. Les experts diagnostiquent alors un "trouble psychique et neurologique ayant altéré son discernement". En revanche, écrivent-ils, "aucun risque sur l'ordre public et la sûreté des personnes."

C'est sur la base de ce rapport que l'homme est libéré, placé sous contrôle judiciaire et accueilli par les missionnaires montfortains de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Sauf qu'en août de la même année, il tue le père Olivier Maire et sera interné dans la foulée, et ce pendant de longs mois. Son hospitalisation d'office avait pris fin à l'automne dernier.

Comment juger cet homme sur la base de ce seul rapport d'expertise qui n'a pas décelé un profil inquiétant ? C'est en résumé ce qu'avançait, fin décembre, Me Chabert, son premier avocat. Le prévenu en a changé depuis mais les interrogations demeurent, selon Me Abkoui qui a repris le dossier et qui regrette qu'aucune contre-expertise n'ait été réclamée. Pour elle, l'assassinat du père Olivier Maire laisse forcément planer le doute sur l'état psychiatrique de son client. Dans ce dossier-là, les experts n'ont pas encore rendu leur rapport.

Contactée ce lundi 27 mars, deux jours avant le procès, Me Abkoui indiquait que son client était "amaigri", "affaibli", qu'il comptait se présenter à l'audience, mais que cela dépendra de son état de santé. Elle précise qu'il reconnaît toujours les faits d'incendie.

À la cathédrale, un long chantier qui se poursuit

La Drac, la direction régionale des affaires culturelles, sera présente à l'audience, tout comme l'association diocésaine de Nantes. La cathédrale est propriété de l'État. Le chantier de dépollution au plomb a coûté 3,2 millions d'euros. Les travaux de rénovation sont estimés à 24 millions d'euros. Une somme qui n'inclut pas la restauration du grand orgue. Ce vaste chantier doit se terminer entre 2026 et 2028, mais une réouverture partielle au public est annoncée pour fin 2024.