Nantes : pris en flagrant délit, il dit avoir été payé 500 euros pour couper un poteau de caméra

Nantes, France

Ce 24 janvier vers minuit et quart, un homme de 32 ans, sur un escabeau, est en train de tronçonner un poteau supportant une caméra de surveillance, à l'aide d'une disqueuse. Il avait branché l'appareil dans un hall d'immeuble, grâce à trois rallonges électriques.

Pris en flagrant délit

Suite à un appel, une patrouille de police débarque. L'homme saute de son escabeau et prend le fuite mais est vite interpellé. Placé en garde à vue et interrogé, il dit être ferrailleur et avoir été payé 500 euros pour détruire la caméra. Il est jugé en comparution immédiate ce vendredi.

10 000 euros de préjudice

L'homme a tout de même réussi a dégrader le poteau et la caméra. Cette dernière ne fonctionne plus. Nantes métropole a déposé plainte. Le préjudice est de 10 000 euros.