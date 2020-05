Nantes : procès d'un présumé voleur de moutons

Parmi les victimes de cet homme de 26 ans présumé voleur de moutons, brebis et cochons , il y a Vivien Mahé, éleveur à Ancenis. Le 14 avril dernier, en plein confinement, il a perdu 19 agnelles. Elles étaient dans un champ en bordure d'autoroute. Son préjudice s'élève à 5 000 euros. Quand il a découvert l'étendue de sa perte il s'est senti :

Vivien Mahé sera présent à l'audience ce jeudi à 14h en comparution immédiate à Nantes.

Sébastien Héas, éleveur à Ligné (44) préside le collectif des "éleveurs pillés de Loire-Atlantique". C'est un collectif créé il y a deux ans. Il est satisfait de voir que la mobilisation de sa profession porte ses fruits et conduit à des interpellations :

Les vols devenaient récurrents et impossible à vivre pour les éleveurs. Le collectif a fait bouger les choses et a travaillé en collaboration avec la gendarmerie pour en arriver là aujourd'hui. On est rendu à plus de 350 animaux de volés depuis le début de l'année.