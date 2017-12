Nantes

Le procès s'annonce tendu et difficile. Les parties civiles sont nombreuses : le père, la mère et les quatre frères et soeurs de la victime. Tous ne seront pas là - les enfants ont entre 6 et 19 ans- mais la proximité des fêtes de fin d'année ajoute à la souffrance d'avoir perdu l'aîné de la famille, mort d'une balle dans le dos. Ils ne comprennent pas comment on en est arrivé à un tel drame. Pour la mère c'est tout simplement un règlement de compte.

Deux versions s'opposent toujours : l'accusé dit avoir tiré sans avoir cherché à tuer. Le témoin du drame, venu lui aussi cambrioler le sexagénaire, affirme que la victime a d'abord été menacée, puis tuée alors qu'elle quittait les lieux.

Le climat à l'audience sera d'autant plus lourd que les conditions de détention de l'accusé font polémique. Depuis mars 2016 il est accueilli dans un monastère bénédictin du Morbihan. Un placement sous bracelet électronique que les parents de la victime n'acceptent toujours pas.