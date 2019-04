Nantes : procès d'une agression sur fond de rivalité entre quartiers

Nantes, France

17h15 place Mendès France quartier Bellevue le 10 janvier 2018. Alors qu'un ado de 16 ans attend son bus, un groupe d'une trentaine de jeunes le violente. "T'es du Breil ?" entend-il. Les coups pleuvent. Le C20 arrive, il monte dedans. Les agresseurs s'engouffrent à sa suite. Les caméras du bus filment toute la scène. On voit la victime recroquevillée à terre dans l'allée centrale les coups de poing les coups de pieds tout ça sous les yeux de passagers qui assistent médusés à ce déferlement de violence.

Les agresseurs repoussés par les adultes reviennent à la charge une fois, deux fois, trois fois; ils sont finalement chassés par un adulte au physique plus imposant que le leur. Dans le box du tribunal de Nantes ce mercredi, les prévenus argumentent peu. L'un assure que c'est le mineur qui a commencé en essayant de racketter un "petit de Bellevue" âgé de 12 ans.

Rivalité entre quartiers

L'explication de ce déferlement de violence, c'est la procureure qui la donne à l'audience, ce mercredi devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate. Il s'agit d'une _"rivalité entre le quartier du Breil et le quartier de Bellevue dû à un contentieux de presque 10 ans sur fond de trafic de stupéfiants"_explique-t-elle. La magistrate requiert des peines exemplaires de plusieurs mois de prison ferme * car "il est évident, dit-elle, que cela va continuer".

Les cinq prévenus donnent peu d'explications. L'un avance une réaction à une "tentative de racket sur un jeune de 12 ans". Un autre dit qu'il "voulait aider ceux du quartier qui se battaient" ou encore cette déposition : "C'est un mec du Breil, et j'ai été piétiné par quelqu'un du Breil".

La procureure rappelle les règles de vie en société et de savoir vivre, on se respecte on ne se tape pas dessus. Depuis le banc du public montent les mécontentements. On entend un homme se plaindre des peines de prison requises : "Ce ne sont que des enfants".

* Un an de prison pour quatre prévenus, et dix mois de prison dont cinq avec sursis et mise à l'épreuve pour le cinquième.