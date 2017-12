Nantes : procès du co-voitureur qui droguait ses passagères avec du chocolat trafiqué

Le co-voitureur qui abusait ses passagères après les avoir drogué en leur offrant du chocolat trafiqué est jugé ce lundi à Nantes. Les faits se sont étalés de début 2013 à début 2014. Il y a huit victimes.

Les victimes sont au nombre de huit. Huit jeunes femmes, dont deux Nantaises et une Sarthoise. Elles ont la vingtaine.

Le conducteur, la cinquantaine, les endort grâce à des carrés de chocolat. Il leur en propose en début du trajet, elles acceptent.et s'endorment quasi instantanément. La tablette est particulière; il y a dedans des anxiolytiques et des antidépresseurs. Dans leur sommeil il les agresse sexuellement. A leur réveil elles ne se souviennent de rien. Elles sont un peu nauséeuses. Et ne constatent qu'une chose : le trajet a été un petit plus long que prévu.

Le conducteur reconnait l'intégralité des faits. Il dit souffrir de solitude et d'une vie sociale pauvre. A l'époque il fait régulièrement le trajet Nantes/Saint-Omer pour retourner dans le nord de la France où vit sa famille. Ses victimes, il les fait monter à bord essentiellement à Nantes, Angers, le Mans et Rouen.

Il encourt jusqu'à sept ans de prison ferme. Il a déjà fait quatre mois de détention provisoire.