Nantes : quand les ponts deviennent des jeux dangereux

Vous en avez peut-être vu en vous promenant le long de l'Erdre, à Nantes, au niveau du pont de la Tortière : plusieurs fois par semaine, des jeunes sautent du pont. C'est interdit et même très dangereux. Xavier Guihéneuf travaille au Ruban Vert, sur l'île de Versailles, où il loue des bateaux électriques. Cette année, il n'a pas encore vu de "sauteur", mais cela arrive régulièrement que des jeunes sautent de la passerelle de l'île de Versailles, du pont de la Motte Rouge ou du pont de la Tortière. "Il peut y avoir des caddies, des chaises, des barrières, des motos, des vélos, et il n'y a pas beaucoup de fond : ici il n'y a même pas deux mètres de fond ! On peut se faire très mal."

"On a déjà sauté de la Jonelière"

Pour ce groupe de copains rencontrés au bord de l'Erdre, l'aventure est quand même tentante. Leurs affaires sont posées sur un ponton privé au bord de l'Erdre, aux pieds du pont de la Tortière. Deux jeunes filles font du paddle, les trois autres, trois garçons et une jeune fille, hésitent à sauter du pont. "On a déjà sauté du pont de la Jonelière, c'est une espèce de challenge, au début on a peur, on hésite, et une fois qu'on la fait on est fiers". Téléphone en main, ils montrent l'exploit d'un copain, qui a posté deux sauts sur les réseaux sociaux.

"C'est pas dangereux, il faut juste faire attention de ne pas faire un plat" dans l'eau, poursuit l'un des adolescents. L'une de ses copines réagit, et tente de le ramener à la raison. "Si c'est interdit, c'est qu'il y a sûrement une raison. On ne connaît pas le fond, il y a des personnes qui sautent tous les jours mais je pense qu'il peut y avoir des accidents."

Mesurer le fond avec une pagaie

Finalement, pour mettre tout le monde d'accord, deux copines iront mesure le fond sous le pont à l'aide d'une pagaie. Verdict : "il y a 2,25 mètres de profondeur. Comme je suis grand, je n'ai pas envie de prendre le risque, en plus il fait chaud donc il y a peut-être un peu moins d'eau que d'habitude". La bande de copains renonce finalement. Mais l'un d'eux conclut : "peut-être une prochaine fois".

Rappelons qu'il est interdit de sauter du pont, comme de se baigner dans l'Erdre.