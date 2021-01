La police a interpellé quatre adolescents ce mardi à Nantes. Ils sont notamment suspectés de vols avec violences. Le plus âgé a 15 ans.

Nantes : quatre adolescents arrêtés après une série de vols avec violences, le plus âgé a 15 ans

La police a mis fin, ce mardi, aux agissements de délinquants qui semaient la terreur à Nantes. Quatre adolescents ont été arrêtés. Le plus âgé a 15 ans. Les jeunes hommes sont soupçonnés d'une série de vols avec arme et violences. À leur actif, une dizaine de faits entre le dimanche 10 janvier et le mardi 12 janvier 2021. Ils ont notamment dérobé deux voitures en faisant sortir de force les conducteurs qui étaient à bord. Ils ont également agressé plusieurs personnes dans la rue avant de s'emparer de leurs téléphones portables.

Déjà arrêtés pour la même chose

Les quatre mineurs ont été arrêtés à bord d'un véhicule qu'ils avaient volé. Deux d'entre eux sont déjà connus de la justice. Ils avaient été placés en garde à vue et mis en examen pour des faits identiques en début d'année.