Nantes : quatre jeunes interpellés après une tentative de vol avec arme

Quatre jeunes âgés de 16 à 19 ans sont soupçonnés d'avoir agressé et tenté de voler une chaîne au cou d'un jeune homme de 20 ans, dans la nuit de jeudi à vendredi à Nantes. La victime était accompagnée de deux jeunes femmes de 22 et 25 ans. Ca se passe quai de la Fosse, dans le centre ville, vers minuit. Quatre jeunes hommes s'approchent de la victime présumée, l'un d'eux s'approche du jeune homme avec un couteau, lui donne un coup de poing au visage et tente de lui voler sa chaîne qu'il porte autour du cou.

Alertés, les policiers patrouillent avec la description des jeunes. Ils les retrouvent à l'arrêt de tramway Chantiers navals. L'un d'eux, âgé de 17 ans, était recherché. Les quatre jeunes ont été placés en garde à vue, une enquête est en cours et la victime a porté plainte.