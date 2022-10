Nantes : quelque 200 caméras et 15 agents, bienvenue dans le centre de surveillance urbain

Alors que Nantes et son agglomération viennent de connaître une semaine marquée par plusieurs affaires de violences (viol d'une femme en pleine rue, un policier blessé lors d'un refus d'obtempérer, un garçon blessé par balle à Nantes et un autre tué à Saint-Herblain), la question de la sécurité reste prégnante. Avec notamment la question des caméras de vidéoprotection qui fait toujours débat.

Bientôt six villes de la métropole nantaise connectées au CSU

A Nantes, à son arrivée en 2014 à la mairie, la socialiste Johanna Rolland fait le choix d'installer des caméras sur la voie publique. Sur ce mandat, il est prévu d'agrandir le parc -150 aujourd'hui sur Nantes- au rythme de 30 par an. En 2018, création d'un CSU, un centre de surveillance urbain où atterrissent les images des caméras. Il y aussi celles de Saint-Herblain, Rezé, Vertou, Basse-Goulaine, et au début de l'an prochain, celles de La Chapelle-sur-Erdre. "Nous avons à peu près 200 caméras", indique Catherine Ménétré, la responsable de ce centre de surveillance urbain. Pour des raisons de sécurité, l'adresse du CSU reste secrète.

Au premier étage d'un immeuble, une salle avec des bureaux et des ordinateurs et au fond de cette salle un immense mur avec de nombreux écrans télé. Sur ces télés défilent les images des caméras. Ce matin là, trois opérateurs scrutent ces vignettes, passent d'une zone à une autre, via une commande qui ressemble à celles des jeux vidéos. 24h/24, 7j/7, il y a toujours plusieurs opérateurs. Ce sont des anciens de la police, de la gendarmerie ou encore venus des métiers de la sécurité, qui connaissent parfaitement la carte de la ville. Ils font preuve d'une grande concentration mais aussi d'une totale discrétion car ils travaillent avec des données confidentielles. Aujourd'hui, le CSU compte 15 opérateurs. Ils seront bientôt 19. Avec plus de moyens mis l'après-midi, en soirée, la nuit, des périodes plus sensibles.

Des caméras utiles par exemple dans l'enquête de l'incendie de la cathédrale

"La première mission, c'est évidemment d'observer l'espace public et de repérer les événements qui peuvent poser souci - les vols, les agressions, etc.- et de prévenir les forces de l'ordre", souligne Catherine Ménétré. Il y a aussi les demandes de renseignements que font les forces de l'ordre soit pour un flagrant délit soit après coup pour avoir des éléments pour l'enquête. Depuis la création du CSU, il y a eu 2.300 réquisitions pour des enquêtes judiciaires.

Caméra, réseaux, 8 millions d'euros ont été investis dans ce CSU. Sans compter le million annuel pour son fonctionnement. Trop couteux, pas assez efficace pour ses détracteurs. Catherine Ménétré met en avant des faits marquants sur Nantes où ces images ont été déterminantes. Lors de l'incendie de la cathédrale en 2020 ou encore il y une dizaine de jours pour interpeller les auteurs présumés du viol d'une femme sur l'île de Nantes. "Ce n'est pas ma parole, mais celle du DDSP, le directeur départemental de la sécurité publique, qui nous dit qu'aujourd'hui l'image est aussi importante que l'ADN", poursuit Catherine Ménétré.

Quand on lui demande s'il faut plus de caméras, elle répond que "sur la vidéoprotection, on est dans une phase de développement clairement à la Ville de Nantes. Par contre, on ne peut pas demander à la vidéoprotection ce que l'on ne demande pas aux autres institutions. Elle est essentielle mais à condition que vous ayez de la police pour interpeller et aussi de la justice pour punir."

à lire aussi Nantes : davantage de caméras de vidéosurveillance pour lutter contre l'insécurité

Les images issues de la vidéoprotection sont conservées 30 jours "et quand un opérateur zoome sur un espace privé, automatiquement des pixellisations apparaissent, ainsi on n'a pas d'images sur l'intérieur des immeubles." Catherine Ménétré précise qu'en plus de ce qui est prévu par la loi, la ville de Nantes a mis en place un comité d'éthique composé de partisans et d'opposants à ce système pour vérifier à n'importe quel moment si les règles sont respectées.