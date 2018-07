Le jeune homme mort mardi soir à Nantes lors d'un contrôle de police faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour vol en bande organisé. Il était âgé de 22 ans et originaire de la région parisienne. Sa voiture était surveillée en raison de soupçons de trafics de stupéfiants, selon une source syndicale.

Nantes, France

La mort d'un jeune homme de 22 ans mardi soir à Nantes a embrasé plusieurs quartiers de la ville. Touché par balle par un policier lors d'un contrôle, il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émis à Créteil, dans le Val-de-Marne, pour vol en bande organisée. Le jeune homme, originaire de la région parisienne, était aussi connu de la police pour d'autres faits, selon les informations de nos confrères de franceinfo.

Fausse identité

La voiture du jeune homme faisait l'objet d'une surveillance en raison de soupçons de trafics de stupéfiants, selon une source syndicale. Lors d'un contrôle mardi soir, il a fourni une fausse identité. Alors que les policiers s'apprêtaient à vérifier son identité, le jeune homme a enclenché une marche-arrière en direction d'un CRS et d'une fillette qui circulait à bicyclette, toujours selon la même source. L'un des policiers, qui se trouvait à l'avant de la voiture, a tiré un coup de feu, tuant le jeune homme.

Mardi soir, la maire de Nantes Johanna Rolland a appelé au calme, ajoutant que "la justice devra faire rapidement la plus grande clarté sur ce qui s'est passé". La ministre de la Justice Nicole Belloubet a indiqué ce mercredi sur RTL que le parquet et l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) avaient été saisis "pour que toute la lumière soit faite dans la plus totale transparence".