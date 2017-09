Nantes : roué de coups pour avoir refusé de donner des cigarettes

Un homme de 36 ans a été violemment agressé dans la nuit de mardi à mercredi à Nantes. Il a été roué de coups pour avoir refusé de donner des cigarettes, ses agresseurs se sont acharnés sur lui.

Une agression particulièrement violente a été commise dans la nuit de mardi à mercredi dans le centre-ville de Nantes. Des passants ont sollicité une patrouille de police pour qu'elle porte secours à un homme allongé au sol. Ce dernier, âgé de 36 ans, présentait une fracture ouverte de la cheville, il expliquait avoir été agressé.

Les agresseurs sautent à pieds joints sur leur victime

La victime se trouvait dans un bar de la rue Kervegan lorsque des jeunes l'ont abordée à plusieurs reprises en lui réclamant des cigarettes. L'homme de 36 ans a refusé et un peu plus tard dans la nuit, lorsqu'il a quitté le bar, ses agresseurs l'ont rattrapé, ils l'ont jeté sur les pelouses du Quai Turenne et ont commencé à le frapper, les policiers parlent de "nombreux coups". Un degré de violence supplémentaire est franchi lorsque les agresseurs se mettent à sauter à pieds joints sur la cheville de leur victime dans l'unique but de la casser et d'empêcher ainsi le trentenaire de leur courir après.

Les agresseurs interpellés

Après avoir volé le téléphone portable de leur victime toujours allongée au sol les agresseurs prennent la fuite mais deux d'entre eux sont identifiés par un témoin place du commerce. C'est là qu'ils sont interpellés par la police, ils ont 20 et 21 ans.