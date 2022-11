Nantes : Sara, 21 ans, renversée par une voiture, lance un appel à témoins

Elle a vu sa vie défiler devant ses yeux. Sara, une aide-soignante de 21 ans, lance un appel à témoins sur les réseaux sociaux pour retrouver le conducteur qui l'a renversée rue de la Patrouillerie dans le quartier Beauséjour à Nantes le samedi 12 novembre 2022 peu avant 21 heures, avant de prendre la fuite par la rue Jean Mermoz, en sens interdit.

Le soir de l'accident, il fait déjà nuit noire quand Sara sort de l'EHPAD Beauséjour où elle travaille. Sur son chemin pour rentrer chez elle, elle traverse la rue en empruntant un passage piéton.

Projetée violement plusieurs dizaines de mètres plus loin

A ce moment-là, une voiture grise arrive droit sur elle. "Le conducteur ne s'arrête pas, et semble même accélérer, raconte-t-elle. Je n'ai pas le temps de réagir que je vois la voiture arriver sur moi. J'ai peur, parce que vu la vitesse à laquelle il roule, je me dit que je vais mourir."

Le choc est très violent. Sara est projetée une dizaine de mètres plus loin sur le bitume. Heureusement, une femme voit la scène de loin et vient lui porter secours. "J'étais allongée sur la route, incapable de bouger. J'avais peur qu'une autre voiture arrive et m'écrase en ne me voyant pas", confie-t-elle.

Hanche, bassin et vertèbre cassés

Sara est transportée d'urgence au CHU de Nantes : sa hanche droite, son bassin et une vertèbre du bas de son dos sont cassés. Elle doit rester alitée six semaines. Traumatisée, la jeune femme veux retrouver celui qui a failli l'écraser. "Il m'a laissé pour morte sur la route." raconte-t-elle. Juste après le choc, le conducteur de la voiture a pris la fuite en passant par la rue Jean Mermoz, en sens interdit.

Pour Sara, l'enquête de police ne suffira pas. C'est la raison pour laquelle elle a posté ce jeudi un appel à témoins sur les réseaux sociaux. "J'ai écrit un texte, et je l'ai partagé sur Facebook et Snapchat. Tout le monde sur Nantes partage la publication pour essayer de trouver des informations."

Seul indice retrouvé sur les lieux, un morceau de plaque d'immatriculation, inexploitable selon la police. La jeune femme compte plus que jamais sur les réseaux sociaux pour retrouver des témoins de la scène.