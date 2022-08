Nantes : Ségolène Amiot (NUPES) alerte sur les suicides en prison

La députée de la 3e circonscription de Loire-Atlantique, Ségolène Amiot (NUPES/LFI), vient de réclamer une enquête à l'Inspection générale de la justice pour établir les causes des suicides à répétition à la maison d'arrêt de Nantes. Elle dénonce des conditions de vie et de travail inacceptables.

La maison d'arrêt de Nantes est secouée par une série de suicides de détenus, six depuis le mois de mai, dont deux en fin de semaine dernière. La députée de la 3e circonscription de Loire-Atlantique, Ségolène Amiot (NUPES/LFI), vient d'alerter le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti à ce sujet et souhaite que l'Inspection générale de la justice mène une enquête pour établir les causes de ces événements.

Dans les cellules, il n'y a absolument pas la place de mettre un pied par terre

Le 1er août, elle s'est rendue à la maison d'arrêt de Nantes, faisant exercer le droit des députés et sénateurs à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d’attente et les établissements pénitentiaires. Une visite inopinée au cours de laquellela néo-députéea été interpellée par des conditions de détention inacceptables : « Être incarcéré, c'est-à-dire être reclus ou mis à l'écart de la population générale, ça ne signifie pas ne pas avoir accès au soin. On ne perd pas le droit au minimum, notamment le droit de vivre dans plus de 8m² à trois… Dans les cellules, une fois qu'on a mis le lit superposé et un matelas au sol, il n'y a absolument pas la place de mettre un pied par terre », déplore-t-elle.

Surpopulation carcérale

À la maison d'arrêt de Nantes, 788 personnes sont hébergées pour 573 places… Une prison qui déborde de détenus mais manque de personnel, explique Ségolène Amiot : « On ne peut pas attendre des personnels pénitentiaires et médicaux qu'ils soient aussi vigilants pour repérer et entraver les pulsions suicidaires ou accompagner des détenus avec des idées suicidaires en ayant tout le reste à faire, multiplié par deux. »

La prison a atteint aujourd'hui un « pic d'occupation de 165% »,d'après la députée. « Il y a quelque chose d'anormal et il faut vraiment se saisir de cette occasion pour comprendra toutes les causes. »

L'objectif de l'enquête souhaitée par Ségolène Amiot est de faire jurisprudence pour que d'autres soient mandatées sur le territoire et en France d'outre-mer.