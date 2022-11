Nantes : série de contrôles routiers pour lutter contre les "fléaux de la route"

"Bouger et être en nombre pour saturer le périmètre", résume François Drapé, directeur de Cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Une stratégie nouvelle afin de multiplier les contrôles et limiter les comportements dangereux sur la route. Au bord, de la route à Nantes, plusieurs motos et voitures de police sont alignées, prêtes à partir en cas de refus d'obtempérer. Sur cet axe qui amène à Ancenis, plus d'une centaine d'infractions de vitesse ont été relevées en seulement un heure. 251 infractions diverses au total ont été comptées pendant l'opération.

Mortalité en hausse

Une présence policière pour se faire voir des automobilistes, alors que le département compte 56 morts sur les routes depuis le début de l'année. C'est autant que toute l'année dernière. Un chiffre en hausse, qui inquiète . Pour cette opération coordonnée exceptionnelle, 35 personnes sont mobilisées.

François Drapé, directeur de Cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, avec les responsables des différentes unités déployées. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Jumelles en main, un gendarme fixe un point à la sortie d'un virage afin de surprendre les conducteurs, avant que ces derniers ne voient les voitures de police stationnées. Les contrôles s'enchaînent sans accroc, un conducteur est contrôlé positif à l'alcool et doit alors être emmené au commissariat pour vérifier le taux précis d'alcool dans le sang.

Interceptions de chauffards

La très large majorité des infractions relevées concerne des excès de vitesse. 219 selon les autorités. Avec cet important dispositif, le but était aussi d'intercepter les conducteurs avec de gros excès de vitesse, c'est-à-dire plus de 30km/h par rapport à la limitation en vigueur sur cet axe. Un chauffard a même été intercepté à 150km/h au lieu de 80km/h sur la portion contrôlée.

Des motos rattachées à des Unités Motocyclistes Zonales (UMZ), liée aux Compagnies Républicaines de Sécurité. Ces derniers se sont entre autre occupés de rattraper un véhicule qui roulait à plus de 50km/h au-dessus de la limitation de vitesse en vigueur.