Nantes : soupçonné d'être l'ex-patron du trafic de drogue aux Dervallières, il quitte son procès

Celui qui se faisait appeler le "roi des Dervallières" était jugé devant le tribunal correctionnel de Nantes mercredi 19 avril. Bilal Benyoucef est soupçonné d'avoir été à la tête du plus gros point de deal nantais, le 38 rue Watteau, dans le quartier des Dervallières. Un homme sous le coup d'un mandat d'arrêt pour tentative d'assassinat, finalement tombé après sa cavale l'été dernier, pour trafic de drogue .

Ce mercredi, c'est pour une autre affaire que l'homme de 35 ans comparaissait. Un trafic d'arme qui remonte à sept ans. En juin 2016 au Bignon, les douaniers retrouvent dans son véhicule une arme de guerre, un fusil d'assaut Colt AR-15 qu'il venait d'acheter à Poitiers.

Le prévenu en visioconférence

Incarcéré à Nanterre, le prévenu était en visioconférence. "Accusé, levez-vous!", a-t-il lancé juste avant le début du procès. A l'écran, le trentenaire soupçonné d'avoir été l'ancien patron du 38 rue Watteau a troqué sa couronne pour un bonnet noir, grosse barbe, pull Nike et jogging. Une vingtaine de condamnations à son actif, l'ex-"roi" n'en est pas sa première audience. Et il l'affiche avec une décontraction déconcertante. Avachi sur sa chaise, quand il entend que l'un des co-prévenus habite "rue Verte", il lâche : "Ouais, comme la beuh"!

"Il est où mon avocat ?", lance-t-il à la présidente du tribunal. "C'est justement ce que j'allais vous demander", répond-elle, car ce dernier n'a aucun avocat pour le représenter. Bilal Benyoucef explique que sa famille lui en avait promis un, que lui est à l'isolement et ne peut pas s'en occuper. Aucune trace de cette démarche dans le dossier du tribunal. "Alors, il est où mon avocat ?"

Pendant que le tribunal se retire pour examiner le renvoi de l'audience, demandé par les avocats des autres prévenus, le détenu en profite pour faire une ou deux petites tractions contre une table. Puis le procès reprend, même sans son avocat, annonce la présidente. Le visage se ferme, changement de ton. "J'ai plus rien à vous dire madame! Vous aurez bientôt de mes nouvelles, vous inquiétez pas !" Il tambourine à la porte pour qu'on le ramène en cellule. Fin de l'appel visio. Ecran noir.

Trois ans de prison

Dans ce dossier, Bilal Benyoucef était poursuivi notamment pour transport et détention d'arme et de stupéfiants. Il a été condamné à trois ans d'emprisonnement, 10 ans d'interdiction de détention et de port d'arme, et plus de 2.000 euros d'amende. Le deux autres prévenus jugés dans cette affaire ont écopé de 10 et 15 mois de détention sous bracelet électronique.