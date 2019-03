Nantes : témoin d'une agression sexuelle dans le tram, elle raconte l'effroi et la panique

Le 15 mars dernier, un jeune homme de 18 ans a semé la panique sur la ligne 3 du tramway à Nantes en agressant une jeune femme et en exhibant son sexe. Une mère de famille qui a aidé à maîtriser l'agresseur témoigne.

Nantes, France

Le procès du jeune homme de 18 ans qui a sexuellement agressé une jeune femme et qui s'est exhibé dans le tramway nantais il y a dix jours aurait dû se tenir ce jeudi en comparution immédiate à Nantes. Mais il manquait un rapport d'expertise psychiatrique, alors l'audience est reportée au 10 avril. En attendant le prévenu reste incarcéré.

"Il se jette sur une femme pour l'embrasser et sort son sexe"

Dans la salle des pas perdus du palais de justice, l'une des femmes qui se porte partie civile dans cette affaire raconte les faits. Ce 15 mars au matin elle prenait le tram avec ses enfants âgés de 6 et 8 ans pour les emmener à l'école quand elle a vu cet homme agresser une passagère et s'exhiber.

Il est 8 heures du matin. Dans le tram, à hauteur de l'arrêt Beauséjour le jeune homme "se jette sur une jeune femme d'une vingtaine d'année pour l'embrasser". Repoussé, "il sort alors son sexe". Un passager lui "demande d'arrêter d'importuner la jeune femme". Il reprend de plus belle. La passagère qui relate les faits appelle la police, prévient les autres passagers du danger d'agression sexuelle et l'homme finit par descendre à l'arrêt Sainte-Thérèse. Après plusieurs tentatives pour remonter dans le tram, il essaye de s'introduire dans une voiture et est finalement maîtrisé, plaqué à terre par un passant le temps que la police arrive.

Quand tu vis la chose en direct, c'est choquant. Heureusement qu'un monsieur a eu le courage d'intervenir, parce que c'était vraiment un délinquant sexuel" - Joëlle, partie civile

Joëlle explique que ses enfants aussi sont traumatisés :

Quand je suis partie récupérer les enfants à l'école, leur première question c'était pour savoir si le monsieur qui avait sorti son zizi dans le tram était parti en prison"

"Des faits de nature sexuelle préoccupants"

Lors de la courte audience en comparution immédiate ce jeudi, le ministère public comme l'avocate du prévenu, conviennent que le jeune homme a besoin de soins. Il n'a que 18 ans et déjà derrière lui 16 mentions à son casier judiciaire pour des faits de droit commun : vol, dégradation, violences volontaire, outrages, stupéfiants. Le 15 mars dernier, trois jours après sa sortie de prison "son passage à l'acte est rapide" souligne la procureur qui déplore des "faits de nature sexuelle préoccupants".