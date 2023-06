Nantes touchée par les violences urbaines à son tour, un supermarché pillé, un Busway incendié

La nuit aura été courte et le réveil douloureux dans de nombreux quartiers nantais, touchés, à leur tour, par les violences urbaines qui font suite à la mort de Nahel, ce jeune homme de 17 ans tué par un policier après un refus d'obtempérer lors d'un contrôle routier à Nanterre.

Elles ont débuté en fin de soirée et se sont poursuivies une grande partie de la nuit dans les quartiers Bellevue, Clos Toreau, Bottière, au Breil, à Malakoff. Avec, comme faits notoires : plusieurs magasins attaqués et un Busway incendié.

À Bellevue

Les images les plus spectaculaires viennent du quartier Bellevue où le supermarché Lidl a été attaqué à la voiture bélier. Le rideau de fer a fini par céder et l'enseigne par se décrocher. Le magasin aurait ensuite été pillé. Sur les réseaux sociaux, on voit notamment un jeune homme sortir avec des produits de la marque Kinder, acclamé par ses copains. Dans le même quartier, le McDo a aussi été pris pour cible. Plusieurs jeunes y sont entrés et en ont profité pour manger des glaces.

Un bus de la Tan aurait aussi été "volé". En tout cas, sur une vidéo publiée sur le réseau social Tik Tok, on voit plusieurs personnes à bord.

Au Clos Toreau

Très impressionnant aussi, un Busway incendié au Clos Toreau, au sud de Nantes. Le conseiller régional Stéphane Gachet raconte qu'une "petite dizaine d’individus masqués et dotés de barres de fer et masques à oxygène ont stoppé un Busway, demandé aux passagers de descendre puis l’ont incendié". Le quartier est sous le choc.

À Bottière et au Breil

Quartier Bottière, des témoins assurent que le magasin de meubles et de décoration Centrakor a brûlé. Au Breil, c'est un tabac qui a vraisemblablement été pris pour cible.

De nombreuses voitures et poubelles brûlées

De nombreuses voitures et poubelles ont également été incendiées et de très nombreux mortiers d'artifice ont été tirés. Vers 3h du matin, une odeur âcre de brulé flottait sur une bonne partie de la ville.