Nantes : trois blessés par balle dans le quartier du Breil

Il était près de 16 heures mercredi après-midi lorsque des coups de feu ont retenti rue Jacques Feyder dans le quartier du Breil à Nantes. Trois hommes âgés de 18 et 19 ans ont été grièvement blessés et transportés au CHU en urgence absolue selon le communiqué des pompiers. L'un d'eux a reçu une balle dans le thorax. Le deuxième dans l'omoplate et aux jambes, le troisième a été touché aux jambes. Les pompiers ont aussi porté assistance à une femme de 63 ans, elle a été témoin de la scène et a été choquée.

Deux heures après les faits, le quartier était toujours bouclé. La voiture utilisée par le ou les assaillants a été retrouvée en feu à deux kilomètres de là, avenue de l'abbé Grégoire sur la commune de Saint-Herblain.

L'opération de secours a mobilisé 22 pompiers.