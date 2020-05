Nantes : trois policiers blessés après une course-poursuite dans les quartiers nord

Trois policiers ont été blessés et pris à partie par « une foule hostile » après une course poursuite dans les quartiers nord de Nantes dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le terme de « foule hostile » c’est la police qui l’emploie. Elle parle de mouvement de foule hostile après l’interpellation d’un homme ayant insulté des agents de police dans la nuit de jeudi à vendredi.

La scène se déroule dans les quartiers nord de Nantes, vers 23h30. Quatre personnes sont à bord d’une Nissan qui roule à environ 100 km/h, crisse des pneus, manque par deux fois de percuter en véhicule, prend la fuite devant une patrouille de la BAC et termine sa course sur une voie du tramway.

Un policier blessé à la tête

Alors que le conducteur de 43 ans est interpellé, un homme qui dit être son fils insulte les policiers et c’est là que les choses s’enveniment encore un peu plus. Un policier de la BAC reçoit un coup de poing sur l’arrière du crâne, il saigne, puis la brigade canine arrivée en renfort et est elle aussi frappée.

Au total : trois policiers sont blessées et quatre personnes sont interpellées. L'enquête de police est en cours.