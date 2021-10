Nantes : un accident mortel sur le pont de Cheviré

Le drame s'est produit peu après 8 heures, ce vendredi. Alors qu'ils circulaient sur le périphérique nantais, à hauteur du pont de Cheviré, une voiture, un poids-lourd et une moto se sont percutés, pour une raison encore inconnue. Malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique, un homme de 21 ans est décédé.

Plusieurs kilomètres de bouchons

Cette collision a nécessité l'intervention de six véhicules de secours et a entraîné de fortes perturbations, à l'heure de pointe. Entre 8h30 et 8h45, plus de 30 minutes de ralentissements étaient signalées dans le sens intérieur, entre la Porte de Rezé et la Porte de Saint-Herblain.