Thouaré-sur-Loire, France

C'est vendredi 17h. L'heure de pointe au rond-point de la Belle Etoile. Un Kangoo accroche un Jumper et plutôt que de descendre et de faire un constat, l'auteur prend la fuite. Il est rattrapé par sa victime et c'est là que tout se corse, puisqu'elle descend de son véhicule armée d'un pistolet à grenaille.

L'auteur de l'accrochage prend peur, remonte dans sa voiture et s'en suit alors une course poursuite. Quatre kilomètres. Qui les mène jusqu'au Chemin Nantais à Thouaré-sur-loire. Là, nouvel accrochage. Le Jumper est hors d'usage.

Le porteur de l'arme, un commerçant de Riaillé de 56 ans est arrêté et placé en garde à vue. Peu de temps après il est rejoint chez les gendarmes par l'auteur de l'accrochage, un électricien d'Oudon âgé de 34 ans qui avait bu et consommé des stupéfiants.

Les deux automobilistes nerveux en sont quittes pour un procès en correctionnel. Ce sera le 17 juin prochain. L'un sera jugé pour port d'arme illégal, l'autre pour conduite sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants.