À Nantes, un ado de 16 ans tente de semer la Police à bord d'une voiture volée

Une course-poursuite entre la Police et un adolescent de 16 ans au volant d'une voiture volée, dans la nuit de mardi à mercredi à Nantes. Il venait de sortir de l'établissement pour mineurs d'Orvault.

Un adolescent de 16 ans a tenté de semer la Police au volant d'une voiture volée, dans la nuit de mardi à mercredi, dans les quartiers nord de Nantes. Il se fait repérer par une patrouille parce qu'il conduit avec le visage caché derrière une écharpe, une casquette et des gants. Les policiers font demi-tour pour le contrôler, il accélère alors qu'il roule déjà très vite.

Des dépassements dangereux et des feux rouges grillés

Il prend ensuite de nombreux risques : il dépasse une voiture par la gauche en roulant sur la voie du tram, il grilles des feux rouges, il dépasse un tramway à contre-sens, il prend un rond-point à contre-sens. C'est à ce moment-là qu'il perd le contrôle. Il percute un terre-plein central, la voiture se retrouve sur le trottoir de gauche, elle traverse un massif de fleurs et elle finit sa course contre une grosse pierre.

Il explique "aimer conduire avec des gants"

L'adolescent est arrêté avec sa passagère de 18 ans. Il reconnait immédiatement que la voiture est volée et qu'il sort de l'établissement pour mineurs d'Orvault. En garde à vue, il assure que quelqu'un lui a laissé la voiture un peu avant de croiser la Police, que ce n'est pas lui qui l'a volée. Et les gants ? Il explique qu'il aime conduire avec et que ce n'est en aucun cas pour éviter de laisser des empruntes.