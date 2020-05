Nantes : un adolescent appelle un manifestation interdite. Il est interpellé

A Nantes, un adolescent de quinze ans a été mis en examen ce vendredi après avoir participé à une manifestation interdite, lundi soir , devant le CHU de Nantes. 300 personnes étaient là pour soutenir les soignants et dénoncer la politique du gouvernement. Le jeune faisait l'objet d'un contrôle judiciaire lui interdisant de participer à ce genre de rassemblement et même à sortir de chez lui entre 19h et 6h du matin.

Trahi par son téléphone portable

Déjà connu des services de police pour des appels à manifester notamment au moment des mouvements de Gilets jaunes. Le collégien avait un compte Facebook intitulé "Gilet jaune Nantes 44". Il voulait organiser une nouvelle manifestation, elle aussi interdite, dans le centre ville, ce samedi. Quand les policiers l'interpellent, mercredi matin chez lui dans le quartier de la Bottière, il commence par nier mais les vidéos qui circulent sur le net confirment sa présence. Les policiers retrouvent également dans son téléphone portable des photos et des affiches qu'il créait via son smartphone. Déféré au Parquet Mineur, le collégien est mis en examen et remis à son père.